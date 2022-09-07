Дудчак: в Закарпатье прошли массовые похороны боевиков ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уже заявлял, что киевская власть утаивает большие потери после своих "контрнаступлений"

О том, как долго Киев может скрывать реальное положение дел рассказал политолог Александр Дудчак.

"Это можно скрывать долго, коммуникация у людей между собой затруднена. Но скрывать это можно вплоть до того момента, пока линия фронта не приблизится к Киеву. Тогда уже будет совершенно очевидно, что некого бросать на убой", — цитирует "Журналистская правда" аналитика.

Он отметил, что и ранее были случаи раскрытия реального положения вещей. И это становится более частым. А массовую гибель бригады из Закарпатья скрыть было невозможно, поскольку там прошли массовые похороны. И эти факты всё чаще просачиваются.

По словам Дудчака, люди пытаются добиваться правды, ведь известны случаи, когда погибших националистов выбрасывали, не довозя тела, чтобы сделать их "пропавшими без вести".

"Утаить это невозможно, особенно, после таких операций, как попытка Украины организовать атаки на Запорожскую АЭС, Херсонскую область. Факты массовой гибели солдат прорываются и в прессу, и в сознание населения", — подытожил эксперт.