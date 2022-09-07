В Сумскую область, граничащую сразу с тремя областями России, переброшены подразделения ВСУ.
Киев уже заявил, что это сделано для "усиления защиты" территории Незалежной.
Минобороны Украины сообщило, что подразделения переброшены с Запорожского направления, чтобы усилить оперативно-тактическую группировку "Сумы". С собой боевики привезли дроны, способные нести 82-мм мины и СВУ, и применять их по наземным целям, сообщает "Военное обозрение".
"БПЛА, с которыми мы работаем, имеют высокую грузоподъёмность до 20 килограмм, могут нести различные боеприпасы, с разной мощностью и зоной поражения. Мы готовы к любым действиям врага и обеспечить безопасность на приграничных территориях Сумщины", — заявили в штабе подразделения украинских войск.
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