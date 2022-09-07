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Российские военные уничтожили до 40 боевиков теробороны в Харьковской области

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Представители Минобороны РФ сказали, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру российские солдаты атаковали 113-ю бригаду теробороны Украины. Пункты дислокации находились в Пришибе, Яворском и Андреевке Харьковской области, добавили в ведомстве.

"Уничтожено около 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", — подчеркнули в министерстве.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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