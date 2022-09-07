Представители Минобороны РФ сказали, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру российские солдаты атаковали 113-ю бригаду теробороны Украины. Пункты дислокации находились в Пришибе, Яворском и Андреевке Харьковской области, добавили в ведомстве.
"Уничтожено около 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", — подчеркнули в министерстве.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.