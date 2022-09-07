WarGonzo: атака ВСУ на Шевченково захлебнулась

На данный момент удалось относительно стабилизировать ситуацию на дуге Шевченково-Волхов Яр. Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались найти пути подхода к населённому пункту Шевченково, однако были либо уничтожены, либо отброшены.

Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Харьковской области. По их словам, неонацисты в село не заходили.

Но пока радоваться рано в любом случае, заметил военкор, так как день ещё не закончился.

Он добавил, что военные РФ сражаются мужественно, особенно спецназ Росгвардии.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что союзные силы уже подтянули резервы, которые с ходу вступают в бой.