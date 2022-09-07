Российские Т-72Б3 оказались не по зубам американскому оружию

Ходарёнок: российские танки Т-72 оказались не по зубам американским "Джавелинам"

С первых дней российской специальной военной операции вся украинская армия буквально молилась на американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Об этом у себя в аккаунте социальной сети сообщает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Однако обозреватель отмечает, что у профессиональных военнослужащих, по-настоящему знакомых с боевыми действиями, эффективность данных ПТРК вызывает большие вопросы.

Например, танки российских войск Т-72Б3 оказались не по зубам комплексам "Javelin" производства США. А с применением этих систем по другим целям, у националистов постоянно возникали какие-то проблемы.

Однако, аналитик признал, что в целом это довольно неплохое оружие.

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