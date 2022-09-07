Котенок: в ВСУ воюют бригады, обученные инспекторами НАТО

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Вооружённых силах Украины принимают участие в боевых действиях бригады, обученные натовскими инспекторами. Помимо этого, украинские боевики несколько изменили тактику ведения боя.

"Они отвели ТРОшки и ввели в прорыв кадровых. В штурмовых группах на острие идут группы ССО, потом — кадровые. Штурмуют ССОшники, закрепляются кадровые. Пытаются воевать как надо, как должно быть. Штурмовые отходят, крепятся кадровые, осматриваются, подтягивают ТРО. И опять. И в 3 этажа так двигаются", — отметил он.

Также военкор добавил, что на Харьковском, Запорожском и Николаево-Херсонском направлениях возросла активность украинской авиации, хоть большая её часть была выведена из строя российскими войсками в начале спецоперации.

"Сказался ленд-лиз", — заключил он.

Ранее Котенок заявил, что Киев получил сильный психологический удар под Херсоном из-за провала контрнаступления.