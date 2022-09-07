Вооружённые силы Украины (ВСУ) выдыхаются. Сил у них осталось на неделю. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива.
Он прокомментировал происходящее сейчас на Харьковском направлении, где идут жестокие бои.
Украинская армия уже второй день пытается наступать в районе Балаклеи, неся при этом большие потери в живой силе и технике.
Кива считает, что ВСУ бросают в бой свои последние резервы, выполняя безумные приказы киевского руководства. Они идут в наступление, рассчитываясь за это тысячами человеческих жизней, заметил он.
"Сил и средств хватит ещё на неделю, после все закончится… Пацанов жалко…" — написал политик в своём Telegram-канале.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.