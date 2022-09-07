Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Диетолог Гончарова перечислила самые популярные вредные блюда в России
Полянский: Россия припасла сюрпризы к заседанию СБ ООН по Украине
США подтвердили поставки Киеву противокорабельных Harpoon на автошасси
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО двух элитных спецподразделений
США признались в борьбе с Россией в воздухе на Украине
Поддубный: ВСУ могут атаковать в районе Балаклеи, но закрепить успех не смогут
Германия "достигла предела" в поставках Киеву оружия из своих запасов
Сладков: российские штурмовики продолжают наступать на Славянск
Половина алюминиевой и цинковой промышленности ЕС остановлена из-за кризиса

Кива: у ВСУ хватит сил ещё на неделю, потом всё закончится

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выдыхаются. Сил у них осталось на неделю. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива.

Он прокомментировал происходящее сейчас на Харьковском направлении, где идут жестокие бои.

Украинская армия уже второй день пытается наступать в районе Балаклеи, неся при этом большие потери в живой силе и технике.

Кива считает, что ВСУ бросают в бой свои последние резервы, выполняя безумные приказы киевского руководства. Они идут в наступление, рассчитываясь за это тысячами человеческих жизней, заметил он.

"Сил и средств хватит ещё на неделю, после все закончится… Пацанов жалко…" — написал политик в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат

Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.

Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Силовые структуры
Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Мир. Новости мира
Daily Mail: "Украинский дед из берданки сбил российский Су-34"
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Baijiahao: Великобритания поплатилась за нарушение воздушных границ РФ
Силовые структуры
Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Силовые структуры
АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило
Последние материалы
США признались в борьбе с Россией в воздухе на Украине
Поддубный: ВСУ могут атаковать в районе Балаклеи, но закрепить успех не смогут
Германия "достигла предела" в поставках Киеву оружия из своих запасов
Сладков: российские штурмовики продолжают наступать на Славянск
Кива: у ВСУ хватит сил ещё на неделю, потом всё закончится
Половина алюминиевой и цинковой промышленности ЕС остановлена из-за кризиса
24 боевикам "Азова"* предъявлено окончательное обвинение, дело отправлено в суд
Reuters: Нидерланды выступают за ограничение цен на российский газ
Двуличие Японии: поддерживая Украину, мечтает, чтоб та "заткнулась"
Группировка "О" уничтожила группу боевиков ВСУ и взяла трофеи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников