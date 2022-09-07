Поддубный: ВСУ могут атаковать в районе Балаклеи, но закрепить успех не смогут

По мнению журналиста Евгения Поддубного, ВСУ удалось сосредоточить свои резервы в направлении Харькова, однако закрепить достигнутый успех они не смогут.

Военкор отметил, что наступление украинской армии тормозит заградительный артиллерийский огонь, к тому же ей никак не удаётся закрепиться у линии обороны, потому что ВСУшников здесь "встречают" подразделения союзных сих, находящиеся в обороне, которые могут иногда и отступить, позволив артиллерии добить неприятеля.

Журналист предположил, что украинские войска могут попытаться атаковать в районе Балаклеи, но далеко продвинуться они не смогут.

"ВСУ могут попробовать поиграть в атакующие боевые действия в районе Балаклеи. Точнее, между Изюмом и Балаклеей. Но для глубокого продвижения у ВСУ не хватит ни сил, ни качества боевого управления этими силами. СВО уже показала, что из батальонной тактической группы реально идет вперед не более 200 человек", — сообщил о происходящем Поддубный в своём Telegram-канале.

Журналист резюмировал, что ВСУ в этом районе могут рассчитывать лишь на локальный и непродолжительный успех, а для более серьёзных побед украинским военным недостаёт техники, организованности и стратегии в управлении своими силами.