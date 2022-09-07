Армия России бросила в бой "Солнцепёки"

Продолжается военное противостояние за Балаклею.
Сегодня, 7 сентября, российские Вооружённые силы вместе с бойцами ополчения ударили по националистам тяжёлыми огнемётными системами. ТОС "Солнцепёк" вступили в бой с ВСУ на Балаклейском направлении.
Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна" из зоны проведения специальной военной операции.
Видеоролик подтверждает удары по украинским формированиям ТОСами
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.