Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"

Продолжается военное противостояние за Балаклею.

Сегодня, 7 сентября, российские Вооружённые силы вместе с бойцами ополчения ударили по националистам тяжёлыми огнемётными системами. ТОС "Солнцепёк" вступили в бой с ВСУ на Балаклейском направлении.

Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна" из зоны проведения специальной военной операции.

Видеоролик подтверждает удары по украинским формированиям ТОСами

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