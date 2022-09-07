Коротченко заявил, что ВС РФ необходимо нанести удары по инфраструктуре Украины

Российским войскам необходимо сконцентрироваться на уничтожении ключевой инфраструктуры киевского режима, без которой ВСУ не смогут продолжать сопротивление. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его мнению, у союзных сил России и Народной милиции нет оснований для того, чтобы продолжать сдержанное наступление. Киев и страны коллективного Запада уж давно перешли "красные линии", заявил эксперт.

"Идёт специальная военная операция, противник оказывает упорное сопротивление. Для того чтобы максимально снизить эффект поставок новых западных вооружений, которые будут только масштабироваться, необходимы удары по ключевым объектам транспортной, энергетической инфраструктуры Украины", — рассказал Коротченко в беседе с "МК".

Он убеждён, что с помощью данной "универсальной формулы" по ликвидации важных объектов противник будет готов объявить о капитуляции.