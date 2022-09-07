Рогов: ВСУ атаковали Мелитополь после оглашения итогов опросов по референдуму

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уверен, что удары по Мелитополю и Бердянску вызваны результатами опроса по референдуму.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по двум городам, находящимся под контролем РФ, после того, как были обнародованы результаты опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ.

"Тактика запугивания мирных жителей, вопреки её безрезультатности, всё ещё не покинула головы руководителей террористического государства", — написал он в своём микроблоге.

Сообщалось, что 86% респондентов Запорожской области выступают за вхождение региона в РФ и готовы принять участие в референдуме.