Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович отметил, что Украина пока скрывает названия населённых пунктов, где у ВСУ наметились успехи.

Положение Вооружённых сил РФ военный аналитик описал словам "надвигающаяся катастрофа".

"Сам факт крупных проблем противника в Харьковской области говорит нам о том, что второй фронт активно развивается. Если верить российским военкорам, их изюмская группировка может попасть в оперативное окружение со штабом, генералами и техникой", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского признался, что у Украины есть "незакрытый гештальт" с 2014 года.

"Излюбленное слово российской пропаганды "котёл", возможно, придётся примерить на себя", — сказал военный обозреватель.

Ранее Арестович заявил, что новая тактика украинской армии под Балаклеей застала русских врасплох.