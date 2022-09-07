Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Тренер Соловьёва о синяках на лице журналиста: спарринг с женой
Рогов: ВСУ атаковали Мелитополь после оглашения итогов опросов по референдуму
Sohu: у РФ есть скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США
В Мелитополе устроили теракт в штабе “Мы вместе с Россией"
Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"
Der Spiegel: Украина должна быть членом НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
В Минобороны РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по аэродрому в Сирии

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Арестович отметил, что Украина пока скрывает названия населённых пунктов, где у ВСУ наметились успехи.

Положение Вооружённых сил РФ военный аналитик описал словам "надвигающаяся катастрофа".

"Сам факт крупных проблем противника в Харьковской области говорит нам о том, что второй фронт активно развивается. Если верить российским военкорам, их изюмская группировка может попасть в оперативное окружение со штабом, генералами и техникой", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского признался, что у Украины есть "незакрытый гештальт" с 2014 года.

"Излюбленное слово российской пропаганды "котёл", возможно, придётся примерить на себя", — сказал военный обозреватель.

Ранее Арестович заявил, что новая тактика украинской армии под Балаклеей застала русских врасплох.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома

Жительница Великобритании приютила в своём доме украинских беженцев и столкнулась с неуважением.

Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Силовые структуры
Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Силовые структуры
"Разгромленные" Киевом в Балаклее росгвардейцы оказались живы и здоровы
Силовые структуры
Коц заявил, что ВСУ ведут охоту за российским оружием: "Бункеры не спасают"
Washington Post: солдаты ВСУ жалуются на значительные потери под Херсоном
Мир. Новости мира
Washington Post: солдаты ВСУ жалуются на значительные потери под Херсоном
Последние материалы
Астрологи: "Рыбы, Овен, Лев и ещё три знака зодиака - материалисты"
Тренер Соловьёва о синяках на лице журналиста: спарринг с женой
Пока ребёнок в школе: советы для мам по уходу за собой
Рогов: ВСУ атаковали Мелитополь после оглашения итогов опросов по референдуму
Sohu: у РФ есть скрытый арктический козырь на случай ядерной атаки США
В Мелитополе устроили теракт в штабе “Мы вместе с Россией"
Baijiahao: внезапная активность Владимира Путина встревожила Запад
Солдаты ВСУ сняли видео из Балаклеи: "На Белгород"
Der Spiegel: Украина должна быть членом НАТО уже сейчас
Спецслужбы США могут быть причастны к теракту в Кабуле возле посольства РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников