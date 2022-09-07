Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.
Арестович отметил, что Украина пока скрывает названия населённых пунктов, где у ВСУ наметились успехи.
Положение Вооружённых сил РФ военный аналитик описал словам "надвигающаяся катастрофа".
"Сам факт крупных проблем противника в Харьковской области говорит нам о том, что второй фронт активно развивается. Если верить российским военкорам, их изюмская группировка может попасть в оперативное окружение со штабом, генералами и техникой", — написал Арестович в своём микроблоге.
Помощник Зеленского признался, что у Украины есть "незакрытый гештальт" с 2014 года.
"Излюбленное слово российской пропаганды "котёл", возможно, придётся примерить на себя", — сказал военный обозреватель.
Ранее Арестович заявил, что новая тактика украинской армии под Балаклеей застала русских врасплох.
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