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Рогов: демилитаризация правого берега Днепра остановит обстрелы ВСУ по ЗАЭС

Силовые структуры

Чтобы остановить постоянные обстрелы по Запорожской АЭС со стороны ВСУ, необходимо демилитаризовать правый берег Днепра, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел", — пояснил Рогов РИА Новости.

При этом член ВГА подчеркнул, что Энергодар и сама ЗАЭС находится под надёжной защитой России и союзных войск.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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