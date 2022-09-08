Чтобы остановить постоянные обстрелы по Запорожской АЭС со стороны ВСУ, необходимо демилитаризовать правый берег Днепра, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел", — пояснил Рогов РИА Новости.
При этом член ВГА подчеркнул, что Энергодар и сама ЗАЭС находится под надёжной защитой России и союзных войск.
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