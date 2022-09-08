Рогов: демилитаризация правого берега Днепра остановит обстрелы ВСУ по ЗАЭС

Чтобы остановить постоянные обстрелы по Запорожской АЭС со стороны ВСУ, необходимо демилитаризовать правый берег Днепра, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел", — пояснил Рогов РИА Новости.

При этом член ВГА подчеркнул, что Энергодар и сама ЗАЭС находится под надёжной защитой России и союзных войск.