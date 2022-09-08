Сердюкова: свыше тысячи солдат ВСУ, сложивших оружие, находятся в ЛНР

На территории Луганской Народной Республики остаются свыше тысячи украинских солдат, которые решили добровольно сложить оружие. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

В интервью ТАСС она отметила, что среди этих военнослужащих есть командиры подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом омбудсмен подчеркнула: этих людей не стоит называть пленными.

"Более тысячи украинских военных, сложивших оружие, находятся в ЛНР", — подтвердила Сердюкова.