На территории Луганской Народной Республики остаются свыше тысячи украинских солдат, которые решили добровольно сложить оружие. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
В интервью ТАСС она отметила, что среди этих военнослужащих есть командиры подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом омбудсмен подчеркнула: этих людей не стоит называть пленными.
"Более тысячи украинских военных, сложивших оружие, находятся в ЛНР", — подтвердила Сердюкова.
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