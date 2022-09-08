Ракеты ВКС РФ уничтожили ремзавод в Харькове и склад ГСМ под Днепропетровском

ВКС РФ ночью 8 сентября продолжили наносить удары по объектам ВСУ. О поражении целей сообщают жители Харькова, Херсона и Днепропетровска.

Судя по постам в украинских социальных сетях, ракетами "Искандер" было атаковано несколько военных объектов в Харькове, в том числе расположение украинских боевиков. Ещё один удар нанесён по ремонтному заводу, где хранилась военная техника, поставленная киевскому режиму из-за рубежа.

По укреплениям националистов в Херсонской области всю ночь работала российская авиация. Стоит предполагать, что результаты атак будут озвучены на ежедневном брифинге Минобороны РФ.

Также стало известно, что в результате удара высокоточным оружием загорелся склад горюче-смазочных материалов под Днепропетровском, где хранилось топливо для техники ВСУ.

Ранее российские военкоры сообщили, что командование ВС РФ перебрасывает дополнительные подкрепления на Северское направление.