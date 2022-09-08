ВКС РФ ночью 8 сентября продолжили наносить удары по объектам ВСУ. О поражении целей сообщают жители Харькова, Херсона и Днепропетровска.
Судя по постам в украинских социальных сетях, ракетами "Искандер" было атаковано несколько военных объектов в Харькове, в том числе расположение украинских боевиков. Ещё один удар нанесён по ремонтному заводу, где хранилась военная техника, поставленная киевскому режиму из-за рубежа.
По укреплениям националистов в Херсонской области всю ночь работала российская авиация. Стоит предполагать, что результаты атак будут озвучены на ежедневном брифинге Минобороны РФ.
Также стало известно, что в результате удара высокоточным оружием загорелся склад горюче-смазочных материалов под Днепропетровском, где хранилось топливо для техники ВСУ.
Ранее российские военкоры сообщили, что командование ВС РФ перебрасывает дополнительные подкрепления на Северское направление.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.