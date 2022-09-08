Поддубный: под Балаклеей нашлись 200 "пропавших" польских танков

Контрнаступательная операция украинской армии на Харьковском направлении продолжается вторые сутки. Замысел киевского режима в том, чтобы отрезать группировку российских войск в Изюме, взять Балаклею и выйти к Купянску и Изюму.

Об этом рассказал военный журналист Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что атака идёт сразу с трёх направлений, обстановка по-прежнему тяжёлая.

По словам военкора, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточили на этом направлении порядка девяти тысяч человек. Противник использует высокоточные снаряды для ствольной и реактивной артиллерии западного образца.

Также на этом направлении обнаружились порядка двухсот танков Т-72 польской модификации, добавил репортёр.

Ранее ряд экспертов заявляли, что на Украину зашло гораздо больше польских танков, чем можно было видеть.

"Ну, нашлись польские танки", — заключил Поддубный.