Контрнаступательная операция украинской армии на Харьковском направлении продолжается вторые сутки. Замысел киевского режима в том, чтобы отрезать группировку российских войск в Изюме, взять Балаклею и выйти к Купянску и Изюму.
Об этом рассказал военный журналист Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что атака идёт сразу с трёх направлений, обстановка по-прежнему тяжёлая.
По словам военкора, Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточили на этом направлении порядка девяти тысяч человек. Противник использует высокоточные снаряды для ствольной и реактивной артиллерии западного образца.
Также на этом направлении обнаружились порядка двухсот танков Т-72 польской модификации, добавил репортёр.
Ранее ряд экспертов заявляли, что на Украину зашло гораздо больше польских танков, чем можно было видеть.
"Ну, нашлись польские танки", — заключил Поддубный.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.