Случаи гибели гражданского населения из-за хаотичного минирования местности Вооружёнными силами Украины (ВСУ) будут фиксировать ещё очень долго. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в связи с агрессивными действиями украинских боевиков жители Донбасса должны сохранять бдительность на освобождённых территориях. Он призвал граждан не трогать неизвестные предметы.
"Вынужден констатировать, что случаи гибели мирных жителей из-за хаотичного минирования будут продолжаться ещё очень долго", — отметил Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР порекомендовал гражданам республики обращаться к сотрудникам экстренных служб или полицейским в случае обнаружения подозрительных вещей и неразорвавшихся снарядов.
Ранее Марочко сообщил, что в населённых пунктах, которые остаются под контролем киевского режима, отмечаются массовые факты мародёрства. Он подчеркнул: украинские подразделения забирают у населения продукты питания и ценные вещи.
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