Марочко: мирные жители ещё очень долго будут подрываться на минах ВСУ

Случаи гибели гражданского населения из-за хаотичного минирования местности Вооружёнными силами Украины (ВСУ) будут фиксировать ещё очень долго. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в связи с агрессивными действиями украинских боевиков жители Донбасса должны сохранять бдительность на освобождённых территориях. Он призвал граждан не трогать неизвестные предметы.

"Вынужден констатировать, что случаи гибели мирных жителей из-за хаотичного минирования будут продолжаться ещё очень долго", — отметил Марочко.

Офицер Народной милиции ЛНР порекомендовал гражданам республики обращаться к сотрудникам экстренных служб или полицейским в случае обнаружения подозрительных вещей и неразорвавшихся снарядов.

Ранее Марочко сообщил, что в населённых пунктах, которые остаются под контролем киевского режима, отмечаются массовые факты мародёрства. Он подчеркнул: украинские подразделения забирают у населения продукты питания и ценные вещи.