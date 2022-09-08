Российская армия выравнивает линию фронта.
Об этом у себя в аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
Он отметил, что дальше для более удобного продвижения вперёд населённые пункты ВС РФ больше брать не будут.
"Встречающиеся населённые пункты, как я понимаю, будут обходить для удушения сопротивления в окружении, фактически в тылу. С одной стороны, я не сильный стратег, я думаю всё будет зависеть от конкретной ситуации", — в Telegram-канале пишет журналист.
По его словам, мариупольскую оборону бандеровцев и нацбата "Азов"* именно так и "удушили". А в некоторых местах, чтоб не попадать в окружение националистов, отходили, оставляя города и посёлки.
"Хотя, продвижение идёт и сейчас. Не скоростное, но идёт", — подытожил Сладков.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.