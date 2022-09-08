CBC: возглавить альянс НАТО может украинка, канадский вице-премьер Фриланд

Журналисты заявили, что западные чиновники рассматривают в качестве кандидата на пост руководителя военно-политического блока НАТО вице-премьера и главу Минфина Канады, этническую украинку Христи Фриланд.

"Есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генеральным секретарём", — подчеркнул источник CBC в альянсе.

По данным СМИ, Фриланд называли преемницей нынешнего руководителя НАТО Йенса Столтенберга не только в Бельгии и Канаде, но и в США. Как напомнили в издании, вице-премьер разговаривает на русском языке и знает, как "работать с Кремлём".

При этом пока неизвестно, хочет ли чиновница стать главой объединения. Журналистам Фриланд сказала, что уже трудоустроена.

Ранее аналитики Der Spiegel назвали три причины, по которым НАТО необходимо сделать Украину членом альянса.