Комбат Ходаковский заявил, что Украина готовилась к оборонительной войне с ВС РФ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что Украина вела активную подготовку к конфликту с Россией. Однако в Киеве осознавали разницу военных потенциалов, поэтому готовились "к оборонительной войне", отметил он.

По словам Ходаковского, ни один из документов, оказавшихся в распоряжении его организации, не регламентировал наступательные действия. Комбат подчеркнул, что под оборонительные манёвры была выстроена вся система ВСУ, которая имела довольно хорошее инженерное обеспечение.

"Наш же тумблер продолжает оставаться в положении "наступления", и мер, необходимых для глубокой обороны, практически не предпринимается", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.