Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы и союзные войска продолжают осуществлять наступление по линии Соледар — Яковлевка — Северск. Во время боевых действий методично ликвидируется военная техника и живая сила ВСУ, отметил он.
Кадыров отметил, что украинские командиры отправляют своих солдат на самоубийство.
"Мрут как мухи, глупо, наобум и напрасно. У их командиров нет никакой стратегии и тактики. На это нужны мозги", — сообщил глава Чечни в социальных сетях.
По его мнению, колоссальные потери в рядах ВСУ приведут к плачевным последствиям для всего народа Украины.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.