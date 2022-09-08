Глава Чечни Кадыров заявил, что боевики ВСУ умирают глупо и напрасно

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы и союзные войска продолжают осуществлять наступление по линии Соледар — Яковлевка — Северск. Во время боевых действий методично ликвидируется военная техника и живая сила ВСУ, отметил он.

Кадыров отметил, что украинские командиры отправляют своих солдат на самоубийство.

"Мрут как мухи, глупо, наобум и напрасно. У их командиров нет никакой стратегии и тактики. На это нужны мозги", — сообщил глава Чечни в социальных сетях.

По его мнению, колоссальные потери в рядах ВСУ приведут к плачевным последствиям для всего народа Украины.