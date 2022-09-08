Насыщенность наступающих порядков ВСУ средствами ПВО не стала помехой для ВКС РФ

На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Наступающие порядки ВСУ насыщены системами ПВО для защиты от авиации РФ, однако российским войскам удаётся эффективно наносить удары. Украинская армия оснащена в том числе серьёзными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Практически каждая группа штурмовых самолётов и вертолётов ВКС РФ подвергается атакам ПВО противника, пишет "Военное обозрение".

По данным издания, несмотря на тяжёлые условия российской авиации удаётся работать плотно, поражая наступающие подразделения противника, уничтожая бронетехнику и пехоту. Лётчики получают координаты с земли. С начала наступательной операции ВСУ на данном участке фронта российскими войсками был потерян всего один штурмовик Су-25, повреждены два вертолёта. Все лётчики остались живы.