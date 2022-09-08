На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Наступающие порядки ВСУ насыщены системами ПВО для защиты от авиации РФ, однако российским войскам удаётся эффективно наносить удары. Украинская армия оснащена в том числе серьёзными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Практически каждая группа штурмовых самолётов и вертолётов ВКС РФ подвергается атакам ПВО противника, пишет "Военное обозрение".
По данным издания, несмотря на тяжёлые условия российской авиации удаётся работать плотно, поражая наступающие подразделения противника, уничтожая бронетехнику и пехоту. Лётчики получают координаты с земли. С начала наступательной операции ВСУ на данном участке фронта российскими войсками был потерян всего один штурмовик Су-25, повреждены два вертолёта. Все лётчики остались живы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.