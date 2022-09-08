Коц прокомментировал слухи о "сдаче" Балаклеи

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал слухи о том, что российские войска "сдали" Балаклею (Харьковская область).

По словам Коца, подписчики присылают ему фотографии украинского флага, который водружён над администрацией города, и спрашивают: "Балаклея сдана?"

"Я категорически не согласен с термином "сдана". Если её действительно заняли ВСУ, то она оккупирована, потеряна, пала, оставлена в ходе тяжелых боев. Но никак не сдана. Слово "сдали" — это из области предательства", — написал военный корреспондент в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что такие термины не применимы в адрес солдат Вооружённых сил РФ, которые в течение трёх суток героически противостояли превосходящим силам противника.

Коц призывал быть аккуратнее в выборе терминологии.