Пентагон: США передадут ВСУ боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты HARM и гаубицы

Представители Минобороны США рассказали о новом пакете военной помощи Украине. По информации Пентагона, Вашингтон отправит ВСУ боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и четыре гаубицы калибра 105 миллиметров.

Вместе с этим на официальном сайте военного ведомства написали, что Киев получит

36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров,

100 панцирных автомобилей,

пять тысяч противотанковых систем,

1,5 миллиона патронов,

тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования.

Также Пентагон пообещал поставить на Украину гранатомёты и системы ночного видения. Известно, что военная поддержка Киева стоит 675 миллионов долларов.