Представители Минобороны США рассказали о новом пакете военной помощи Украине. По информации Пентагона, Вашингтон отправит ВСУ боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и четыре гаубицы калибра 105 миллиметров.
Вместе с этим на официальном сайте военного ведомства написали, что Киев получит
Также Пентагон пообещал поставить на Украину гранатомёты и системы ночного видения. Известно, что военная поддержка Киева стоит 675 миллионов долларов.
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