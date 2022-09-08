Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВКС РФ прикрыли Балаклею сверху, сдержав наступление ВСУ
Захарова: передача Киеву ЗАЭС обречёт мир на ядерную катастрофу
Министр Блащак: Польша обучает украинских сапёров
Мундеп Мазурик указал на неэффективную работу системы ЖКХ в Петербурге
Forbes: Москва воплотит энергетический кошмар Европы в реальность
BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы диктовать условия Путину
Польша намерена купить у США 96 вертолетов Apache
Военкоры Русской весны: за Балаклею идут ожесточённые бои
Коц прокомментировал слухи о "сдаче" Балаклеи

Пентагон: США передадут ВСУ боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты HARM и гаубицы

Силовые структуры

Представители Минобороны США рассказали о новом пакете военной помощи Украине. По информации Пентагона, Вашингтон отправит ВСУ боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и четыре гаубицы калибра 105 миллиметров.

Вместе с этим на официальном сайте военного ведомства написали, что Киев получит

  • 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров,
  • 100 панцирных автомобилей,
  • пять тысяч противотанковых систем,
  • 1,5 миллиона патронов,
  • тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования.

Также Пентагон пообещал поставить на Украину гранатомёты и системы ночного видения. Известно, что военная поддержка Киева стоит 675 миллионов долларов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Силовые структуры
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Силовые структуры
Коротченко заявил, что ВС РФ необходимо нанести удары по инфраструктуре Украины
Сергей Лебедев Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи Сергей Лебедев Александр Артамонов На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов Александр Артамонов Анастасия Жукова В космос за несколько секунд: голографическая телепортация становится реальностью Анастасия Жукова
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Силовые структуры
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Последние материалы
BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы диктовать условия Путину
Польша намерена купить у США 96 вертолетов Apache
Пентагон: США передадут ВСУ боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты HARM и гаубицы
Военкоры Русской весны: за Балаклею идут ожесточённые бои
Коц прокомментировал слухи о "сдаче" Балаклеи
Захарова: у России нет стенограммы выступления Борреля
Американский экономист: Россия совершит ошибку, если зимой поможет ЕС
При обстреле КПП "Васильевка" украинскими дронами обошлось без жертв
The Guardian: здоровье королевы Елизаветы II могло ухудшиться из-за рака
Захарова: приостановка упрощённого визового режима для россиян вредит ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников