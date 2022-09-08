Министр Блащак: Польша обучает украинских сапёров

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал о военной помощи Киеву.

"Мы активны в обучении сапёров, которым нужно очень много трудиться, если говорить о разминировании Украины", — сказал глава ведомства на пресс-конференции по итогам встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином в ФРГ.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Вашингтон передаст ВСУ боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM. Также Украина получит четыре гаубицы калибра 105 миллиметров, подчеркнули в пресс-службе Минобороны США.