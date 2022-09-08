ВКС РФ прикрыли Балаклею сверху, сдержав наступление ВСУ

ВСУ не удалось окружить Балаклею благодаря тактической авиации РФ, российская армия продолжает держать оборону, пишет "МК" со ссылкой на сообщения военкоров. ВКС РФ прикрывают район сверху, лётчики наносят удары по координатам, предоставленным разведкой.

Из-за неслаженности действий один из мотопехотных взводов ВСУ был практически полностью уничтожен в Вербовке. Часть подразделений противника прорвалась сквозь артиллерийский огонь, но попала под удары российской авиации.

Сообщается также, что ВСУ не стали штурмовать Волохов Яр, обойдя его и начав продвижение на Шевченково. Однако после Семёновки украинским военным пришлось остановиться, вновь попав под огонь нашей авиации. Другая часть украинских войск, шедшая на Кунье, также остановлена ствольной артиллерией и ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что несмотря на насыщенность наступающих сил противника системами противовоздушной обороны, ВКС РФ успешно выполняют свою работу в Харьковской области.