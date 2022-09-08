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Василь Вакаров: Путин дойдёт до Ужгорода и дальше

Силовые структуры

В ходе ВЭФ-2022 Владимир Путин дал понять — вопрос по Запорожской АЭС закрыт, а последней станцией, где остановятся ВС РФ, будет даже не Ужгород.

Василь Вакаров: Путин дойдёт до Ужгорода и дальше

Об этом сообщил украинский политолог Василь Вакаров.

"Украина реально на сегодняшний день не владеет, не контролирует, не распоряжается ничем — ни самим объектом ЗАЭС, ни тем, что она производит", — заявил эксперт.

Он отметил, что все в мире уже поняли, что Кремль не сядет за стол переговоров с киевским режимом. А решение, что будет с государством, российское руководство однозначно будет принимать не с этими киевскими властями.

"Я понял с его речи, что Ужгород — это далеко не последняя станция. Он (Путин) сказал важную вещь, что на Украине есть ещё много людей, которые сейчас не могут высказать свою мысль", — подчеркнул журналист и выразил надежду, что так Путин говорит украинцам — "тебя не трону, только ты включи мозги и думай".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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