Василь Вакаров: Путин дойдёт до Ужгорода и дальше

В ходе ВЭФ-2022 Владимир Путин дал понять — вопрос по Запорожской АЭС закрыт, а последней станцией, где остановятся ВС РФ, будет даже не Ужгород.

Об этом сообщил украинский политолог Василь Вакаров.

"Украина реально на сегодняшний день не владеет, не контролирует, не распоряжается ничем — ни самим объектом ЗАЭС, ни тем, что она производит", — заявил эксперт.

Он отметил, что все в мире уже поняли, что Кремль не сядет за стол переговоров с киевским режимом. А решение, что будет с государством, российское руководство однозначно будет принимать не с этими киевскими властями.

"Я понял с его речи, что Ужгород — это далеко не последняя станция. Он (Путин) сказал важную вещь, что на Украине есть ещё много людей, которые сейчас не могут высказать свою мысль", — подчеркнул журналист и выразил надежду, что так Путин говорит украинцам — "тебя не трону, только ты включи мозги и думай".