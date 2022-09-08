Неменский: сомневаюсь, что спецслужбы РФ должны ликвидировать Зеленского

Российская Федерация ничего не может сделать с тем, что киевская власть заказывает теракты.

Об этом сообщил историк и политолог Олег Неменский.

По его словам, тут уже вопрос к тому, как успешно будет идти СВО и к какому результатату спецоперация приведёт.

"Пока в Киеве сидит такая власть, она будет применять те же методы, которые применяли те, кого она считает героями Украины, начиная с того же Бандеры*", — сообщил в интервью "Украина.ру" аналитик.

По его словам, РФ не намерена брать пример с Украины, поскольку это может стать новой нормой международных отношений, и мир станет действительно страшным. И пока то, что делает киевский режим — это вопиющее исключение, а не правило, уверен эксперт.

"Я также сомневаюсь, что РФ нужно пытаться ликвидировать Владимира Зеленского. Да, это сделать возможно. Есть пример стран, которые столетиями проводит политику устранения зарубежных лидеров (США и Британия). Подобная политика, к сожалению, на Западе не считается чем-то из ряда вон выходящим", — говорит Неменский.

Он отметил, что даже если РФ уберет президента Украины, на его место может придти такой, кто будет способен сплотить население для борьбы с русскими.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).