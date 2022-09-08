Украинские подразделения вошли в Балаклею, продолжаются боевые действия. ВСУ заняли западную часть города, российские войска находятся в восточной, сообщает "Военное обозрение".
По версии издания, войскам Украины удалось войти в Балаклею со стороны Байрака и Вербовки, однако точной информации об этом пока нет.
"Говорить о полном контроле города ВСУ — преждевременно", — пишет источник.
В районе Шевченково продолжаются бои. Диверсионно-разведывательные группы противника, занимающиеся поиском разрывов в российской обороне, замечены у трассы на Изюм и в направлении Купянска. Обе стороны активно подтягивают резервы. ВСУ осуществляют попытки развить наступление и отрезать группировку РФ в Изюме.
По данным издания, в Харьковскую область из России направлены резервные подразделения ВС РФ, идёт подготовка к обороне Купянска.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.