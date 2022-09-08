Небензя предупредил о вероятном столкновении РФ и НАТО на территории Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что на Украине может произойти прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

Неявное противостояние с НАТО, по мнению российского дипломата, ведёт к угрозе конфронтации с силами Запада на фронтах.

"Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", — сообщил Василий Небензя.

Кроме того, представитель РФ подчеркнул главенствующую роль НАТО в действиях Украинской стороны. Он рассказал о работе зарубежных инструкторов, которые помогают ВСУ в обучении военнослужащих.