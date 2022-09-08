Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что на Украине может произойти прямое столкновение России и Североатлантического альянса.
Неявное противостояние с НАТО, по мнению российского дипломата, ведёт к угрозе конфронтации с силами Запада на фронтах.
"Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", — сообщил Василий Небензя.
Кроме того, представитель РФ подчеркнул главенствующую роль НАТО в действиях Украинской стороны. Он рассказал о работе зарубежных инструкторов, которые помогают ВСУ в обучении военнослужащих.
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