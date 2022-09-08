ВСУ применили тактику "просачивания" в оборону ВС РФ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении спецоперации ВСУ начали применять тактику "просачивания" в оборону РФ. Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что речь идёт о боевых действиях у населённого пункта Посад-Покровское. Село находится под контролем ВС РФ, уничтожаются разрозненные группы противника.

Суть тактики "просачивания" заключается в том, что наступающая сторона мелкими группами проникает в глубину обороны противника и закрепляется там. С началом штурма группы начинают атаковать позиции, командные пункты и оборонные участки. Бойцы по отдельности или парами, осуществляя короткие броски с небольшими интервалами, могут начать сближение с противником до накопления на рубеже атаки целых подразделений.

ВСУ попытались применить эту тактику в Посад-Покровском, однако, попав в огневой мешок, потерпели неудачу.