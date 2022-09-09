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Арестович об успехах ВСУ: "Взрывообразно войска вклинились во фланг противника"

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что запланированное контрнаступление ВСУ идёт полным ходом. Всё решат ресурсы, считает военный аналитик.

Арестович об успехах ВСУ: "Взрывообразно войска вклинились во фланг противника"

Арестович рассказал, что события в Харьковской области развиваются "очень динамично"

"Взрывообразно наши войска вклинились во фланг противника", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

Арестович не стал рассекречивать название взятых населённых пунктов, чтобы "не навредить", пообещав своей аудитории, что "время интересных историй быстро наступит".

Военный аналитик, ссылаясь на информацию российских пабликов, рассказал, что в Херсонской области российским группировкам грозит разделение, что негативно скажется на боеспособности подразделений.

"Каждый день мы продолжаем накрывать военные цели противника по всей линии фронта", — сказал военный обозреватель.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили тактику "просачивания" в оборону ВС РФ на Херсонском направлении.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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