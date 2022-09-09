Приходько: при обстреле со стороны ВСУ ранены три мирных жителя Горловки

В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) три мирных жителя Горловки получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, все пострадавшие находились на улице Виноградной во время атаки украинской армии.

"При обстреле ранены трое мирных горловчан", — подтвердил мэр.