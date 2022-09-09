Мирошник: украинской армии давно нет, есть солдаты, одетые в западную амуницию

Украинские солдаты умирают за чужие интересы. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Комментируя появление техники Североатлантического альянса в районе Балаклеи, дипломат отметил, что пока не до конца понятно, как именно она туда попала.

"Яркое отображение того, что украинской армии давно нет, есть украинские солдаты, одетые в западную амуницию, оснащённые техникой НАТО и профинансированные из бюджетов западных стран", — считает Мирошник.

Он также подчеркнул: боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расплачиваются собственной кровью за финансовую и военную помощь, которую страны Запада предоставляют киевскому режиму.

Ранее военный эксперт и историк Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru сообщил, что попытка наступления ВСУ на Балаклею обернётся провалом из-за неверной стратегии. По его словам, город остаётся под контролем союзных сил РФ и ЛДНР.