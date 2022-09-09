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Глава Энергодара Волга заявил о предотвращении попытки высадки десанта ВСУ

Силовые структуры

Украинские войска попытались высадить десант в районе Энергодара. Об этом заявил глава администрации Александр Волга.

"Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".

Волга подчеркнул, что попытки ВСУ были пресечены. Манёвр был совершён сегодня ночью. Перед попыткой высадки боевики нанесли артиллерийские удары по подстанции "Луч", которая питает электросети города. Энергодар остался без электричества, на данный момент ведутся ремонтные работы, отметил Волга.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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