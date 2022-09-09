Лётчик из РФ: Ми-8, уничтоживший украинский "Бук", прозвали "бешеной восьмёркой"

Российский лётчик, принимающий участие в спецоперации, заявил, что украинские солдаты прозвали его военно-транспортный вертолёт Ми-8 "бешеной восьмёркой".

Как пояснили в Минобороны РФ, экипажи вертолётов Ми-8 продолжают поражать военные объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что все полёты осуществляются на предельно малой высоте.

По словам лётчика Ми-8, в ходе выполнения боевой задачи ему удалось уничтожить системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины "Бук".

"После этого случая меня начали называть "бешеной восьмёркой", — поделился военнослужащий.

Он также добавил, что слышал, как украинские солдаты разговаривали между собой о прилёте "какой-то бешеной восьмёрки, уничтожившей всё".

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали лётный состав украинских ВВС. Теперь Вашингтон планирует направить на Украину пилотов, которые сбежали из Афганистана в США.