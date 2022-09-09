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Безсонов: ВСУ ради "медийки" могут пойти на прорыв границы с Россией

Силовые структуры

Заместитель руководителя Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов считает, что командование Вооружённых сил Украины планирует самоубийственные провокации, а чтобы усилить эффект в медийном пространстве украинские боевики могут пойти на прорыв границы с Российской Федерацией.

Безсонов: ВСУ ради "медийки" могут пойти на прорыв границы с Россией

"Это делается для того, чтобы какое-то село в "серой зоне" отвоевать или ещё где-то "прорваться". Это будет бессмысленная ситуация. Но это будет очень помпезно, громко и победоносно. Может быть, они где-то попытаются прорвать и границу с Россией", — отметил он.

При этом политическую верхушку совершенно не волнуют многочисленные потери среди украинских военных, для них важнее всего показать "картинку".

"Им не важно, сколько при этом солдат украинских погибнет. Им не важно, что всех они отправят на смерть. Главное — контент бы показать. Главное — фарс", — заключил Безсонов.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что ВСУ наступлением под Балаклеей загоняют себя в котёл.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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