Филипоненко: ВСУ наносят хаотичные удары по населённым пунктам у линии фронта

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские боевики наносят артиллерийские удары по освобождённым союзными войсками посёлкам.

ВСУ обстреливают населённые пункты в хаотичном порядке, поскольку не знают, где расположены позиции сил России и Народной милиции. В результате атаки со стороны боевиков киевского режима страдают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса.

"Однако, как только орудие противника открывает огонь, все силы разведки концентрируются на обнаружении позиции, с которой он вёлся, ну и на последующем её уничтожении", — рассказал Филипоненко в беседе с РИА Новости.