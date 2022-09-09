По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские боевики наносят артиллерийские удары по освобождённым союзными войсками посёлкам.
ВСУ обстреливают населённые пункты в хаотичном порядке, поскольку не знают, где расположены позиции сил России и Народной милиции. В результате атаки со стороны боевиков киевского режима страдают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса.
"Однако, как только орудие противника открывает огонь, все силы разведки концентрируются на обнаружении позиции, с которой он вёлся, ну и на последующем её уничтожении", — рассказал Филипоненко в беседе с РИА Новости.
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