Раевский: на Украине не найдётся ни одного метра для американских гаубиц

На Украине не будет ни одного квадратного метра для размещения западного оружия, в том числе американских гаубиц, направленных против РФ. Об этом заявил философ и педагог Дмитрий Раевский.

В интервью argumenti.ru он поддержал решение президента РФ Владимира Путина бороться с "антироссийским анклавом". По его словам, если Украину не освободить от националистов, то США обязательно "воткнут" на территориях, подконтрольных киевскому режиму, свои гаубицы.

"Там не будет ни одного квадратного метра под оружие против нашей страны", — сказал Раевский.

Как подчеркнул философ, у Украины нет будущего.

При этом он выразил надежду на то, что после окончания российской спецоперации начнётся развитие и восстановление республик Донбасса. В ДНР и ЛНР расположено много заводов, фабрик и шахт, которые должны процветать, заключил Раевский.