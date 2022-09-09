По мнению политолога Ростислава Ищенко, на данный момент Вашингтону не выгодно менять главкома украинской армии Валерия Залужного, поскольку он оказался довольно способным генералом. Эксперт считает, что военачальник неплохо ведёт боевые действия в тех условиях, которые создаёт киевское руководство.
На Залужного оказывается колоссальное давление, однако генерал всё равно пытается удержать фронт, отметил Ищенко.
"Залужный перебрасывал резервы туда-сюда, бросал в бой бригады территориальной обороны, мясом заваливал, но фронт он удерживал. Сможет ли это сделать другой украинский генерал — это большой вопрос", — указал Ищенко в беседе с "Военным делом".
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