Политолог Ищенко назвал главкома ВСУ Залужного способным генералом

По мнению политолога Ростислава Ищенко, на данный момент Вашингтону не выгодно менять главкома украинской армии Валерия Залужного, поскольку он оказался довольно способным генералом. Эксперт считает, что военачальник неплохо ведёт боевые действия в тех условиях, которые создаёт киевское руководство.

На Залужного оказывается колоссальное давление, однако генерал всё равно пытается удержать фронт, отметил Ищенко.

"Залужный перебрасывал резервы туда-сюда, бросал в бой бригады территориальной обороны, мясом заваливал, но фронт он удерживал. Сможет ли это сделать другой украинский генерал — это большой вопрос", — указал Ищенко в беседе с "Военным делом".