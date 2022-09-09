Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении на Херсонском направлении. Однако вся военная техника ликвидирована. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что в манёврах ВСУ принимали участие бронетранспортёры немецкого и голландского производства. Также в плен к российской армии попали украинские солдаты.
"Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку. Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа потеряла свыше трёх тысяч человек", — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Он назвал разрекламированное контрнаступление ВСУ самоубийством украинских солдат.
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