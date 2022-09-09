Стремоусов: ВСУ потеряли все польские танки при контрнаступлении на Херсон

Украинские войска использовали польские танки при контрнаступлении на Херсонском направлении. Однако вся военная техника ликвидирована. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что в манёврах ВСУ принимали участие бронетранспортёры немецкого и голландского производства. Также в плен к российской армии попали украинские солдаты.

"Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку. Украинская армия не считается с погибшими и уже с 29 августа потеряла свыше трёх тысяч человек", — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Он назвал разрекламированное контрнаступление ВСУ самоубийством украинских солдат.