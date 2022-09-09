Онуфриенко: нужно уничтожить атакующую группировку ВСУ в Харьковской области

Российские войска ведут боевые действия в лесистой местности Харьковской области. Там прямая видимость составляет всего лишь нескольких метров, поэтому ситуацию можно изменить только с помощью пехотных подразделений, численность которых должна быть соразмерна группировке ВСУ в районе. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведёт от Весёлого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьёзных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьёзные столкновения под Шевченково", — объяснил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Эксперт также отметил важность контроля над Купянском, поскольку через железнодорожный узел города ведётся снабжение союзных сил. К населённым пунктам Долина и Краснополье ВСУ начинают стягивать дополнительные резервы. Онуфриенко не исключает, что боевики киевского режима готовятся нанести удар от Славянска на север к Изюму.

"Для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать ещё по каким-то направлениям", — подчеркнул эксперт.