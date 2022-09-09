Военные 60 ОМСБ "Ветераны" взяли под контроль трассу Купянск-Изюм

Военнослужащие 60 ОМСБ "Ветераны", куда входит подразделение "Оплот ЗП" (командир Сергей Француз Завдовеев), установили контроль над трассой Купянск-Изюм.

"Также бойцы 60 ОСМБ "Ветераны" стоят в обороне на центральном направление фронта на Славянск", — отмечается в сообщении.

Ранее по данным российской разведки, группировка ВСУ планировала нанести удары по Купянску сразу с нескольких направлений. Однако намерения боевиков киевского режима были раскрыты.