Российские военные срочно перебрасывают дополнительные силы на Харьковское направление. Однако Киев также подтягивает резервы к фронту. И большое значение здесь имеет логистика.
Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.
Аналитик считает, что от скорости ввода в бой резервов будут зависеть и дальнейшие успехи сторон.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут стремиться взять Купянск и отрезать Изюм, дополняя это ударами с Изюмского и Славянского направлений, считает он.
А военные армии России будут пытаться обеспечить оборону Купянска и устойчивую коммуникацию с Изюмом, при возможности стараясь перейти к оттеснению противника на запад, заключил Рожин.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.