Рожин: скорость ввода резервов под Харьковом определит дальнейшие успехи сторон

Российские военные срочно перебрасывают дополнительные силы на Харьковское направление. Однако Киев также подтягивает резервы к фронту. И большое значение здесь имеет логистика.

Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Аналитик считает, что от скорости ввода в бой резервов будут зависеть и дальнейшие успехи сторон.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут стремиться взять Купянск и отрезать Изюм, дополняя это ударами с Изюмского и Славянского направлений, считает он.

А военные армии России будут пытаться обеспечить оборону Купянска и устойчивую коммуникацию с Изюмом, при возможности стараясь перейти к оттеснению противника на запад, заключил Рожин.