Алёхин: ВСУ либо возьмут ВС РФ в Изюме в клещи, либо попадут в огневой мешок

Российская армия уже перебросила под Изюм резерв и там образован мощный огневой кулак.

Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.

По его словам, вопросы с Балаклеей за три дня решены не будут. Однако если Россия нарастит группировку и добавит резервы, то, наконец, достигнет паритета с украинской армией.

Он отметил, что побеждает тот, кто вовремя признаёт ошибки и сделает выводы. Однако сейчас говорить о том, что "всё пропало", было бы несправедливо.

ВСУ ударили по двум направлениям: в Балаклее и в Шевченково.

"Тут ситуация двоякая. Либо противник возьмёт нашу изюмскую группировку в клещи, либо сам угодит в огневой мешок, как это было на херсонском направлении, когда мы их перемололи", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

У ВСУ там преимущество в живой силе и если Генштаб РФ там добавит резервы, то всё изменится, подытожил Алёхин.