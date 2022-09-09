Российская армия уже перебросила под Изюм резерв и там образован мощный огневой кулак.
Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.
По его словам, вопросы с Балаклеей за три дня решены не будут. Однако если Россия нарастит группировку и добавит резервы, то, наконец, достигнет паритета с украинской армией.
Он отметил, что побеждает тот, кто вовремя признаёт ошибки и сделает выводы. Однако сейчас говорить о том, что "всё пропало", было бы несправедливо.
ВСУ ударили по двум направлениям: в Балаклее и в Шевченково.
"Тут ситуация двоякая. Либо противник возьмёт нашу изюмскую группировку в клещи, либо сам угодит в огневой мешок, как это было на херсонском направлении, когда мы их перемололи", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.
У ВСУ там преимущество в живой силе и если Генштаб РФ там добавит резервы, то всё изменится, подытожил Алёхин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.