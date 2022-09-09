Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что наступление украинских националистов в регионе было необходимо для того, чтобы показать картинку коллективному Западу.
"Главное — везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населённым пунктом украинский флаг", — отметил он.
По мнению чиновника, украинское руководство вовсе не волнует сколько военных погибнет, а потери, которые несут ВСУ, достигают серьёзных цифр.
Ранее он сообщил, что что армия Украины направила все резервы к Харьковской области. По словам чиновника, ВСУ теряют "тысячи" человек.
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