Боевики ВСУ отступили на Николаево-криворожском направлении

Армия Украины не раз тщетно пыталась атаковать позиции ВС РФ на Николаево-криворожском направлении.

Понеся серьёзные потери, враг отступил, сообщают в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что боевики ВСУ 35-й бригады морпехов, 46-й аэромобильной бригады и 61-й пехотной егерьской бригады потеряли военную технику и солдат личного состава в населённых пунктах Николаевской и Херсонской областей.

На Николаево-Криворожском направлении за сутки националисты потеряли три танка, четыре БМП, 7 других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и свыше 270 "штыков".

Также ударами ВКС РФ в Харьковской области уничтожены пункты управления нацбатальона "Кракен"*.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.