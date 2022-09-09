Государственное бюро расследований Украины сообщило о том, что в освобождённой Балаклеи приступили к выявлению коллаборантов.
Фильтрационные мероприятия предусматривают проверки жителей Балаклеи, которые сотрудничали с российской армией в момент нахождения в городе ВС РФ.
"Цель мероприятий — предотвращение подрывной деятельности россиян и их пособников. Время расплаты приблизилось", — гласит сообщение украинских спецслужб.
Выявленных "предателей" грозят наказать по всей строгости.
По инициативе России в Балаклее была организована работа подконтрольных РФ ведомств и администраций.
Ранее Владимир Зеленский показал кадры торжества ВСУ в Балаклее.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.