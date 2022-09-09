Украина о начале "фильтрации" населения Балаклеи: "Время расплаты приблизилось"

Государственное бюро расследований Украины сообщило о том, что в освобождённой Балаклеи приступили к выявлению коллаборантов.

Фильтрационные мероприятия предусматривают проверки жителей Балаклеи, которые сотрудничали с российской армией в момент нахождения в городе ВС РФ.

"Цель мероприятий — предотвращение подрывной деятельности россиян и их пособников. Время расплаты приблизилось", — гласит сообщение украинских спецслужб.

Выявленных "предателей" грозят наказать по всей строгости.

По инициативе России в Балаклее была организована работа подконтрольных РФ ведомств и администраций.

Ранее Владимир Зеленский показал кадры торжества ВСУ в Балаклее.