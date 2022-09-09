ВС РФ кратно нарастили число ударов по ВСУ в Харькове и продвигаются к городу

Российская армия кратно увеличила количество ударов по объектам ВСУ в Харькове.

Наносятся артудары по выявленным местам размещения военной техники, которая накапливалась для развития наступления на востоке области, где националисты подошли к Купянску.

Уничтожены несколько складов, где находилось вооружение, в том числе поставленное недавно Западом. Армия РФ также продвигается к городу, сообщает "Военное обозрение".

Известно о ликвидации несколько ДРГ, которые пытались продвинуться к границе для запуска БПЛА.

Уже стало ясно, что Генштаб ВСУ бросил значительные силы из Харькова для прорыва в Балаклее и Купянске. Артиллерийские удары по остающимся в Харькове силам вполне могут стать артподготовкой перед наступлением на второй по величине город Украины.

Охват города с северо-запада приводит к затруднению переброски резерва и средств на Балаклею и Купянск. Там противник бросает в бой танки и "самоходки" в надежде занять населённые пункты.