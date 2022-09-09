Командир "Ахмата": в Балаклеи ВСУ празднуют непонятно что

Командир подразделения специального назначения "Ахмат", Герой России Апти Алаудинов пришёл в недоумение от того, что украинские боевики празднуют якобы победу над российскими войсками в городе Балаклея Харьковской области.

"В Балаклеи ВСУ празднуют непонятно что", — отметил он.

По словам командира спецназа, "силы и средства российской армии несут службу на определенных участках, некоторые необходимо оставлять".

Алаутдинов пояснил, что согласно тактики, это делается для того, чтобы максимально сильно рассредоточить концентрацию подразделений ВСУ.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что прорыв украинскими боевиками линии фронта около Балаклеи приведёт к тому, что большое количество подразделений ВСУ будет окружено и уничтожено.